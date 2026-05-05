РФ вдарила ракетами і дронами по одній з областей: багато загиблих і поранених, сильні руйнування

Рятувальники. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти вівторка, 5 травня, російські військові атакували Полтавську область ракетами і ударними безпілотниками. Загинуло щонайменше четверо осіб, десятки травмованих.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

«Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі», — наголосив він.

Реклама

За даними влади, станом на 08:00 відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Крім того, 31 людина отримала травми різного ступеня важкості.

Водночас секретарка міськради Катерина Ямщикова додала, що до міських лікувальних закладів шпиталізували 21 особу. Зокрема, четверо потерпілих - у тяжкому стані. Вони перебувають у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії.

Що відомо про наслідки

Унаслідок російської атаки у Полтавському районі атаки пошкоджено промислове підприємство. Зранку без газопостачання залишилися 3480 абонентів. Окрім того, пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Окрім того, віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба додав, що безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Минулося постраждалих. Пошкоджено вагон, внаслідок вибуху сталося займання.

Реклама

Як повідомлялося, сьогодні зранку місто Запоріжжя здригнулося від вибуху. Наразі інформації від влади про атаку немає.

Окрім того, армія РФ атакувала дронами Харків. У місті сталася серія вибухів. Спочатку «приліт» стався у Холодногірському районі, а потім у Основ’янському.

Дата публікації 17:09, 04.05.26 Кількість переглядів 43 Ракетний удар по Дніпру: пряме влучання у гуртожиток, загинув студент! Репортаж ТСН

Новини партнерів