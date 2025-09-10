- Дата публікації
РФ вдарила ракетами і дронами по Житомирщині: деталі від влади про наслідки і жертв (фото)
Через нічний удар по Житомирщині щонайменше одна людина загинула.
Вночі 10 вересня російська армія завдала комбінованого удару по Житомирській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, а одна отримала поранення.
Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
“Сьогодні під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет”, - наголосив чиновник.
З його слів, через обстріл РФ пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Волочиськ на Хмельниччині. Сталися “прильоти” у складські приміщення виробничих потужностей. Щонайменше три людини отримали травми.