Укрaїнa
2254
1 хв

РФ вдарила ракетами і дронами по Житомирщині: деталі від влади про наслідки і жертв (фото)

Через нічний удар по Житомирщині щонайменше одна людина загинула.

Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Вночі 10 вересня російська армія завдала комбінованого удару по Житомирській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, а одна отримала поранення.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

“Сьогодні під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет”, - наголосив чиновник.

З його слів, через обстріл РФ пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки.

ФОТО

Наслідки атаки РФ на Житомирську область. Фото: ОВА.

Наслідки атаки РФ на Житомирську область. Фото: ОВА.

Наслідки атаки РФ на Житомирську область. Фото: ОВА.

Наслідки атаки РФ на Житомирську область. Фото: ОВА.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Волочиськ на Хмельниччині. Сталися “прильоти” у складські приміщення виробничих потужностей. Щонайменше три людини отримали травми.

