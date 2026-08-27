Українці знову пережили атаку / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 27 серпня ворог атакував Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс» із ТОТ АР Крим, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Брянської та Курської областей, а також 258 ударними БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Реклама

Основні напрямки удару — Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя.

Реклама

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено протикорабельну ракету Онікс, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 3 S8000 «Бандероль», а також 222 ворожих БпЛА.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Реактивний БпЛА на півдні від Києва, курс на Житомирщину

Реактивний БпЛА на Бориспіль з півночі

Реактивний БпЛА на сході Харківщини, курс на північ

Реактивний БпЛА на Київ із заходу

Атака по Україні — останні новини

Київ

Внаслідок російської атаки у ніч проти четверга, 27 серпня, в Шевченківському районі Києва значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна в комунальному медзакладі.

Реклама

У Подільському районі уламки впали у дворі між житловими будинками.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти мирного населення.

Кривий Ріг

У ніч проти 27 серпня окупанти атакували промислове підприємство в Кривому Розі, застосувавши дві балістичні ракети. Голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі наголосив, що внаслідок удару постраждали троє людей.

Одеса

АрміяРосії майже всю ніч та ранок атакувала Одесу, внаслідок чого зафіксовано низку пошкоджень. Унаслідок ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури, навчальний заклад та багатоповерховий будинок.

Реклама

Наразі всі обставини та масштаби руйнувань уточнюють. Водночас інформації про постраждалих не надходило.

Новини партнерів

Новини партнерів