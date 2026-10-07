РФ вдарила ракетами з неба, моря і землі: Ігнат розкрив підступну тактику під час атаки

Атака на Прилуки. / © Управління ДСНС у Чернігівській області

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Вночі 7 жовтня Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Окупанти запускали дрони, балістичні та крилаті ракети — били одразу з кількох напрямків.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, ворог застосував різні типи озброєння, кожне з яких має власну траєкторію та напрямок польоту. Водночас зафіксовано влучання ракет, які рухалися балістичною траєкторією. Втім, який саме тип ракет застосувала Росія, встановлять пізніше.

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За словами військового, Силам оборони вдалося перехопити п’ять таких ракет. Це, ймовірно, свідчить про роботу комплексів Patriot. Крім того, російські війська запустили по Україні значну кількість крилатих ракет.

«Крилаті ракети різного базування — морського, наземного, повітряного. Стратегічна авіація працювала з Бєлгородської області — літаки Ту-95, Ту-160… І кораблі вже з Каспійського моря — з ракетного корабля було випущено "Калібри". Також "Іскандер-К" — також з різних напрямків», — розповів Ігнат.

За словами Ігната, із 48 крилатих ракет українські захисники перехопили 39. Долю ще шести цілей наразі з’ясовують. Також Сили оборони збили 117 зі 130 запущених дронів, значна частина з яких була реактивними.

Представник ПС наголосив, що нічна атака загалом була схожою на попередні, однак кожен удар РФ має свої особливості. Росіяни змінюють маршрути ракет і безпілотників залежно від тактичної ситуації, даних розвідки — зокрема агентурної та космічної — а також погодних умов.

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«Противник все це враховує, аналізує, вивчає, де у нас перебувають сили та засоби, які можуть перехоплювати… Це питання й до наших громадян, які люблять публікувати різні речі у соціальній мережі — щоб не робили цього», — заявив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, цієї ночі РФ накрила Україну дронами і ракетами. Зокрема, балістикою, «Цирконами», «Калібрами». Протиповітряною обороною було збито/подавлено 161 ціль. Зокрема, п’ять балістичних ракет.

Протягом ночі та зранку РФ атакувала різні міста, зокрема Прилуки на Чернігівщині і Кременчук у Полтавській області. Під прицілом опинилися житлові будинки, під завалами яких загинули люди.

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