РФ вдарила ракетою і дронами просто по будинках в одній з областей: є жертви (фото)

Росіяни били просто по домівках із людьми. Після атаки виникли масштабні пожежі.

Ракетний удар. / © Associated Press

Вночі проти середи, 29 квітня, російська армія вдарила по Шосткинській громаді на Сумщині дронами та ракетою. Окупанти цілили по цивільній інфраструктурі. Є жертви.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці», — наголосив чиновник.

Внаслідок ударів у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

За даними влади, через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків. Крім того, двоє людей звернулися до медиків по допомогу.

Наслідки атаки у Сумській області.

Наслідки атаки у Сумській області.

Нагадаємо, напередодні зранку росіяни здійснили масовану атаку «Шахедів» на Конотоп у Сумській області. Армія країни-агресорки вдарила по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Під прицілом також опинився об’єкт енергетики. Частина міста залишилася без світа.

