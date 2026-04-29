РФ вдарила ракетою і дронами просто по будинках в одній з областей: є жертви (фото)

Ракетний удар. / © Associated Press

Вночі проти середи, 29 квітня, російська армія вдарила по Шосткинській громаді на Сумщині дронами та ракетою. Окупанти цілили по цивільній інфраструктурі. Є жертви.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці», — наголосив чиновник.

Внаслідок ударів у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

За даними влади, через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків. Крім того, двоє людей звернулися до медиків по допомогу.

Наслідки атаки у Сумській області.

Нагадаємо, напередодні зранку росіяни здійснили масовану атаку «Шахедів» на Конотоп у Сумській області. Армія країни-агресорки вдарила по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Під прицілом також опинився об’єкт енергетики. Частина міста залишилася без світа.

Дата публікації 17:14, 28.04.26 Кількість переглядів 39 В Києві руйнування і травмовані! Наслідки годинної атаки по столиці

