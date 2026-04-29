РФ вдарила ракетою і дронами просто по будинках в одній з областей: є жертви (фото)
Росіяни били просто по домівках із людьми. Після атаки виникли масштабні пожежі.
Вночі проти середи, 29 квітня, російська армія вдарила по Шосткинській громаді на Сумщині дронами та ракетою. Окупанти цілили по цивільній інфраструктурі. Є жертви.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«Прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці», — наголосив чиновник.
Внаслідок ударів у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.
За даними влади, через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків. Крім того, двоє людей звернулися до медиків по допомогу.
Нагадаємо, напередодні зранку росіяни здійснили масовану атаку «Шахедів» на Конотоп у Сумській області. Армія країни-агресорки вдарила по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Під прицілом також опинився об’єкт енергетики. Частина міста залишилася без світа.