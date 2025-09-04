- Дата публікації
РФ вдарила ракетою по місії з розмінування під Черніговом: фото
Щонайменше одна людина загинула через російський обстріл.
Вдень 4 вересня російська армія вдарила ракетою біля населеного пункту Новоселівка під Черніговом. Під прицілом була гуманітарна місії з розмінування.
Про це повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
“Ракетний удар був завданий по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості”, - наголосив чиновник.
За його словами, щонайменше одна людина загинула. Станом на 15:25 відомо також про двох потерпілих.
Нагадаємо, у Чернігові сталися вибухи під час тривоги, яка була оголошена близько 15:00. Спочатку місцева влада заявила про ракетний удар, що стався біля блокпосту на вʼїзді до Новоселівки. Цей населений пункт розташований менш ніж десять кілометрів від обласного центру.