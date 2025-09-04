ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
703
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила ракетою по місії з розмінування під Черніговом: фото

Щонайменше одна людина загинула через російський обстріл.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар. / © Associated Press

Вдень 4 вересня російська армія вдарила ракетою біля населеного пункту Новоселівка під Черніговом. Під прицілом була гуманітарна місії з розмінування.

Про це повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

“Ракетний удар був завданий по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості”, - наголосив чиновник.

За його словами, щонайменше одна людина загинула. Станом на 15:25 відомо також про двох потерпілих.

Наслідки атаки РФ під Черніговом. Фото: Дмитро Брижинський.

Наслідки атаки РФ під Черніговом. Фото: Дмитро Брижинський.

Нагадаємо, у Чернігові сталися вибухи під час тривоги, яка була оголошена близько 15:00. Спочатку місцева влада заявила про ракетний удар, що стався біля блокпосту на вʼїзді до Новоселівки. Цей населений пункт розташований менш ніж десять кілометрів від обласного центру.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
703
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie