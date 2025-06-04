РФ вдарила ракетою по одному із навчальних підрозділів на Полтавщині: деталі від ЗСУ

© ТСН.ua

Реклама

Сьогодні, 4 червня, армія РФ завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Відомо про поранених.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що завдяки заходам безпеки “вдалося уникнути найгіршого”. Минулося без загиблих військовослужбовців. Однак є пораненні.

Реклама

“Комплекс превентивних дій, зокрема розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання”, - йдеться у повідомленні.

Інформації щодо кількості поранених нема. Їм надають медичну допомогу в медзакладах.

В Сухопутних військах наголошують, створено спеціальну комісію задля з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди.

Як повідомлялося, близько 13:50 у Полтаві сталися вибухи. Військові попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Моніторингові чати інформували про атаку “Іскандером”.

Реклама

Нагадаємо, 1 червня росіяни вдарили "Іскандером" по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Повідомляється, що на момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях,

Окрім того, 20 травня війська РФ завдали ракетного удару по стрільбищу у Сумській області. Внаслідок атаки шість військовослужбовців Нацгвардії загинули, а понад 10 - дістали поранення.