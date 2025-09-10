РФ вдарила "Шахедами" і різними типами ракет: скільки цілей збито і де сталися влучання

Масована атака на Україну.

У ніч проти середи, 10 вересня, армія РФ завдала комбінованого удару по території України. Росіяни застосували 458 засобів повітряного нападу: безпілотники, ракети наземного, повітряного та морського базування. ППО знищила 413 цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі армія РФ запустила:

415 ударних БпЛА типу Shahed (250), “Гербера” та дронів інших типів із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та Чауди;

42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) (із Саратовської області та з акваторії Чорного моря);

одну балістичну ракету “Іскандер-М/KN-23” (із Воронезької області).

Зазначається, що станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей:

386 безпілотників

27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

Військові наголошують, що, за попередньою інформацєю, зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

Крім того, щонайменше вісім російських БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

У мережі показали мапу маршрутів російських ракет і дронів 10 вересня.

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, Луцьку Львові, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій областях, на Прикарпатті.

Цієї ночі у сусідній Польщі вперше збили російські дрони. Прем’єр Дональд Туск наголосив, що вони “могли становити загрозу”. Саме через “незаплановану військову активність” Варшава закрила повітряний простір над аеропортами Жешува, Любліна та Варшави.

Зранку стало відомо, що авіація Польщі та НАТО завершила операцію з відбиття атаки дронів РФ. Знищувати БпЛа допомагали винищувачі F-35 НАТО та Нідерландів. Наразі тривають пошуки та локалізація місць можливих падінь об'єктів, додали військові ЗС Республіки.