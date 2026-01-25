ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
650
1 хв

РФ вдарила "Шахедами" по вертольотах біля Кропивницького - "Флеш"

Росія використала «Шахеди» зі Starlink для полювання на українські вертольоти.

Дмитро Гулійчук
Скриншот з відео, яке опублікував "Флеш"

Вчора вранці, 24 січня російські війська завдавли удару «Шахедами» по вертольотах у районі Кропивницького.

Про це повідомив технічний блогер, фахівець у галузі військових радіотехнологій, а віднині — й радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов «Флеш».

«На зображенні бачимо автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням. Але поблизу не було жодних БПЛА для створення Mesh радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування „Шахедів“ на Старлінку», — пояснив він.

«Флеш» припустив, що ці «Шахеди» на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили радіолокаційні станції (РЛС).

«Чи чекав я цього? Так. Чи попереджав? Так. Чи хтось мене слухав? Ні. Це всі виклики, з якими нашій команді доведеться працювати. І працювати ми будемо на випередження», — зазначив Бескрестнов.

«Флеш» не уточнив, яких саме втрат зазнала українська армія внаслідок цього удару.

Нагадаємо, що Сергій «Флеш» Бескрестнов став радником міністра оборони України з технологічних напрямків оборони.

650
