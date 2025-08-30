РФ вдарила вночі дронами і різними типами ракет: скільки цілей збила ППО і куди цілився ворог

Атака РФ на Київ. / © ТСН.ua

Вночі проти 30 серпня армія РФ завдала масованого удару по території України, застосувавши безпілотники, ракети повітряного, наземного та морського базування. Загалом - 582 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 548 цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вночі під час чергової атаки росіяни застосували:

537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів (напрямки - Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ);

вісім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Ростовська область, Краснодарський край РФ);

37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської область, акваторія Чорного моря та ТОТ Запорізкої області).

За інформацією військових, зафіксовано влучання п’яти ракет та 24 ударних БпЛА на семи локаціях. Крім того, на 21 локації попадали уламки збитих цілей.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 548 повітряних цілей:

510 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.

Нагадаємо, вночі Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Гучно було у багатьох областях України, зокрема на заході. В Києві двічі за ранок було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів.

Вночі, коли російська армія масовано атакувала Україну, Польща знову підіймала військову авіацію свою та союзників. Зазначається, що у повітря злетіли чергові пари винищувачів. Крім того, було приведено в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.