РФ вдарили по ринку Костянтинівки зі "Смерчів": є загиблі, під завалами можуть бути люди (фото)

Удар по Костянтинівці 20 серпня / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Реклама

Російські війська сьогодні, 20 серпня, запустили по місту Костянтинівка на Донеччині 8 ракет із реактивної системи залпового вогню «Смерч».

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок удару щонайменше троє людей загинули і четверо поранені. Росіяни цілеспрямовано цілили по ринку, де були люди. Пошкоджено 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамниця, 2 автівки та лінію електропередач.

Реклама

За інформацією «Суспільного», через безпекову складову та загрозу повторного обстрілу рятувальники призупинили пошукові роботи на місці влучань у Костянтинівці. Проте під завалами можуть бути четверо людей.

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

За інформацією ОВА, у Костянтинівці зараз перебувають 6800 людей, ситуація у місті дуже складна.

Відучора у Костянтинівці припинила роботу «Укрпошта», і тепер люди їздитимуть до Дружківки, щоб отримати грошові виплати. «Суспільне» уточнило, що у місті досі працювали три відділення та 15 працівників. Їм допоможуть релокуватись до інших регіонів України та знайти роботу на пошті.

Голова ОВА наголосив, що росіяни навмисне б’ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних. Тому він закликав жителів Донеччини евакуюватися до безпечніших регіонів. За словами Філашкіна, лише за 19 серпня армія РФ скинула на Костянтинівку 10 авіабомб.

Реклама

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі загинув 15-річний підліток, що приїхав у гості на канікули.