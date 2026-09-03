РФ вдарила по багатоповерхівці великого обласного центру: багато постраждалих - усі подробиці (фото)

Атака на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

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Вночі проти 3 вересня російські війська знову атакували Одесу. Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці. Кількість потерпілих зросла до 17 осіб.

Що відомо про атаку на обласний центр, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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В Одеському районі після опівночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Остання тривала від 05:17 до 05:32. Військові попереджали про реактивні БпЛА.

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Наслідки атаки на Одесу

Керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки руйнувань зазнав 21-поверховий житловий будинок. Пошкоджено квартири від 10 до 17 поверхів, а також автомобілі, припарковані поруч.

«Внаслідок нічної ворожої атаки постраждали 17 людей, серед них — троє дітей. Усім надається необхідна допомога», — наголосив чиновник.

Фото наслідків

Нічна атака РФ по житлових будинках. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нічна атака РФ по житлових будинках. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нічна атака РФ по житлових будинках. / © Facebook / Сергій Лисак

Нагадаємо, минулої ночі, 2 вересня, армія Росії також масовано атакувала Одесу ракетами і «Бандеролями». У кількох районах міста руйнувань зазнала інфраструктура. Зокрема, було пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, на кількох поверхах якого зруйновані квартири.







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