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РФ вдарила по багатоповерхівці великого обласного центру: багато постраждалих - усі подробиці (фото)
Кількість постраждалих зросла через удар по обласному центру зросла, серед них є діти.
Вночі проти 3 вересня російські війська знову атакували Одесу. Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці. Кількість потерпілих зросла до 17 осіб.
Що відомо про атаку на обласний центр, читайте у матеріалі ТСН.ua.
В Одеському районі після опівночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Остання тривала від 05:17 до 05:32. Військові попереджали про реактивні БпЛА.
Наслідки атаки на Одесу
Керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки руйнувань зазнав 21-поверховий житловий будинок. Пошкоджено квартири від 10 до 17 поверхів, а також автомобілі, припарковані поруч.
«Внаслідок нічної ворожої атаки постраждали 17 людей, серед них — троє дітей. Усім надається необхідна допомога», — наголосив чиновник.
Фото наслідків
Нагадаємо, минулої ночі, 2 вересня, армія Росії також масовано атакувала Одесу ракетами і «Бандеролями». У кількох районах міста руйнувань зазнала інфраструктура. Зокрема, було пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, на кількох поверхах якого зруйновані квартири.