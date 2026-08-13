ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
1 хв

РФ вдруге за день атакувала залізницю на Одещині: деталі

Російські війська протягом одного дня двічі завдали ударів по залізничному рухомому складу на Одещині.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
"Укрзалізниця" потяг

"Укрзалізниця" потяг / © Укрзалізниця

Російські війська 13 серпня вдруге за день атакували залізничний транспорт на Одещині. Цього разу безпілотник влучив у тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб пасажирські поїзди могли роз’їхатися.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Удар по потягу на Одещині

За його словами, залізничну бригаду заздалегідь попередили про небезпеку, тому ніхто з працівників не постраждав.

«Було ще одне влучання в тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли роз’їхатися. Бригаду заздалегідь попередили, там ніхто не постраждав», — сказав Перцовський.

Також на місці ранкової атаки потягу «Дніпро-Одеса» знайшли рацію. Ймовірно, саме нею машиніст перед смертю повідомив про термінову евакуацію.

Рація, яку знайшли на місці удару

Рація, яку знайшли на місці удару

Як ми писали, вранці 13 серпня російський дрон атакував локомотив пасажирського потяга «Одеса — Дніпро». Унаслідок тієї атаки загинули машиніст та його помічник. У потязі перебували 340 пасажирів, зокрема 67 дітей — їх евакуювали, без постраждалих.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie