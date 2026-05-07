РФ вдруге за ранок вдарила по великому обласному центрі: перші подробиці з місця «прильоту»
У четвер, 7 травня, російська армія вдруге від ранку атакувала Харків. Сталося влучання в одному з районів.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
“У Харкові зафіксовано ворожий удар безпілотником в Новобаварському районі. Є постраждалі, їхня кількість і стан уточнюється“, - наголосив мер.
З його слів, на місці влучання пожежа. Внаслідок російської атаки пошкоджено близько восьми приватних будинків, автомобіль та торговельний павільйон.
