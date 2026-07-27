РФ вгатила балістикою по обласному центру України: є поранені

Ракетний удар і Володимир Путін

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Російські війська атакували Запоріжжя балістичними ракетами 27 липня. Через ворожі удари трьом людям знадобилася допомога медиків.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Спершу Федоров попередив жителів Запоріжжя та області про загрозу ударів балістичними ракетами. Вже невдовзі він заявив про постраждалих через ворожу атаку.

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«Внаслідок ворожої атаки троє людей потребують допомоги лікарів. Одна жінка у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за її життя», — йдеться в заяві очільника ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 27 липня Росія атакувала Запоріжжя та Дніпро, унаслідок чого загинуло двоє людей — 67-річний чоловік у Запоріжжі та ще одна людина там же, а також є поранені. В обох містах пошкоджено житлові будинки, автівки та інфраструктуру, а під завалами у Запоріжжі можуть перебувати люди.

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