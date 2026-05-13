РФ вгатила кількома хвилями по інфраструктурі на півдні: почались пожежі, є руйнування

Росія масовано атакувала Одещину дронами, пошкодивши промислову інфраструктуру.

Катерина Сердюк
У ніч проти середи, 13 травня, російська армія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Під ворожим ударом опинилася промислова інфраструктура регіону.

Про це інформує голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що внаслідок кількох хвиль атак зафіксовано пошкодження складських і господарчих приміщень. Через удари спалахнули локальні пожежі.

Рятувальники оперативно ліквідували займання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Наразі триває уточнення наслідків атаки.

Атаки РФ по Одещині

Нагадаємо, російські окупанти вночі 3 травня масовано атакували Одещину ударними дронами. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. У Одеському районі зафіксовано влучання у житлові будинки та об’єкти портової інфраструктури. Один приватний будинок був повністю зруйнований, ще кілька — пошкоджені. Пожежі після атаки рятувальники оперативно ліквідували.

