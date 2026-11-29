Удар по Дніпру: палає багатоповерхівка, дитину ушпиталили

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У неділю ввечері, 29 листопада, російські війська завдали удару по Дніпру, влучивши у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки поранено дитину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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«Ворог атакував Дніпро. Пошкоджена багатоповерхівка. Зайнялася пожежа», — зазначив голова ОВА.

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За його словами, 6-річний хлопчик дістав поранень через ворожий удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Крістіна та Олена живуть на восьмому поверсі будинку, де зайнялася пожежа. За їхніми словами, влучання сталося десь на рівні з 12 по 15 поверхи.

«Влучання у третій під’їзд. Ми у сусідньому. Знаємо, хто там живе, але поки нема інформації, що з ними. Бачили, що травмованих дітей виводили», — сказали вони у коментарі «Суспільному».

Нагадаємо, що сьогодні росіяни атакували Харків: пошкоджено трамвай, автобус і лікарню, є постраждалі.

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