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РФ вгатила по багатоповерхівці у великому обласному центрі: поранено дитину (відео)
У Дніпрі ворог влучив у багатоповерхівку, поранено 6-річну дитину.
У неділю ввечері, 29 листопада, російські війська завдали удару по Дніпру, влучивши у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки поранено дитину.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Ворог атакував Дніпро. Пошкоджена багатоповерхівка. Зайнялася пожежа», — зазначив голова ОВА.
За його словами, 6-річний хлопчик дістав поранень через ворожий удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
Крістіна та Олена живуть на восьмому поверсі будинку, де зайнялася пожежа. За їхніми словами, влучання сталося десь на рівні з 12 по 15 поверхи.
«Влучання у третій під’їзд. Ми у сусідньому. Знаємо, хто там живе, але поки нема інформації, що з ними. Бачили, що травмованих дітей виводили», — сказали вони у коментарі «Суспільному».
Нагадаємо, що сьогодні росіяни атакували Харків: пошкоджено трамвай, автобус і лікарню, є постраждалі.