Атака дронами «Шахед» / © ТСН

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Російські війська завдали ударів по Житомирській та Полтавській областях у ніч проти 25 листопада. Під прицілом ворога опинилися енергетична інфраструктура та цивільні промислові підприємства.

Про це повідомили очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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Цієї ночі ворожі безпілотники атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в Житомирському районі, а також цивільне підприємство у Коростенському районі.

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Унаслідок атаки постраждала людина. Медики доправили потерпілого до лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

На місцях ударів працювали всі необхідні екстрені та профільні служби.

Водночас уночі ворожий дрон влучив у територію одного з промислових підприємств у Полтавському районі. Там спалахнула пожежа. На місце прибули підрозділи ДСНС.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

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Нагадаємо, цієї ж ночі армія РФ атакувала Білу Церкву та район на Київщині, внаслідок чого загинув чоловік. Під ворожими ударами опинилися об’єкти критичної інфраструктури та цивільного бізнесу, зокрема пошкоджено «Епіцентр», «Нову пошту», заклад торгівлі та дві вантажівки.

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