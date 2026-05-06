РФ вгатила по дитячому садочку під час "перемир'я": стало відомо про жертву (фото, відео)
Поліція документує наслідки обстрілу та фіксує черговий воєнний злочин РФ.
У Сумах на місці влучання російських безпілотників рятувальники виявили тіло жінки.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За словами посадовця, загиблою виявилася охоронниця дошкільного закладу.
«На місці влучання російських БпЛА у Сумах рятувальники виявили тіло жінки», — повідомив Григоров.
Він уточнив, що діти на момент удару у закладі не перебували.
Також унаслідок атаки постраждали двоє людей. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
«Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», — додав очільник ОВА.
Як повідомили у поліції, російські війська вранці атакували обласний центр двома безпілотниками. Внаслідок влучань пошкоджено будівлю дитячого садка, на місці виникла пожежа.
Правоохоронці зазначають, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники.
Наразі відомо про двох постраждалих жінок. Поліцейські евакуювали поранених і передали їх медикам.
Крім того, правоохоронці допомагали іншим громадянам залишити небезпечну територію.
На місці атаки тривають роботи з ліквідації наслідків удару, інформація уточнюється.
Нагадаємо, увечері 5 травня російські війська атакували місто Дніпро, зокрема завдавши удару по розподільчому центру мережі супермаркетів VARUS.
Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі, частина поранених перебуває у важкому стані. Про це повідомив співвласник компанії, наголосивши, що атака стала однією з найтрагічніших для працівників підприємства.
Також ввечері, 5 травня, армія агресорки Росії вдарила по Запоріжжю. Росіяни атакували КАБами кілька підприємств та цивільну інфраструктуру, зокрема, житлові будинки, СТО та автомийку та магазин.
Внаслідок російського удару загинуло 12 осіб. Станом на ранок відомо про 43 постраждалих, віком від 20 до 66 років.