ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1155
Час на прочитання
1 хв

РФ вгатила по місту на Волині: зникла вода, котельні працюють від генераторів

Уночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ вгатила по місту на Волині: зникла вода, котельні працюють від генераторів

© Getty Images

Сьогодні вночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Нововолинська.

Про це повідомив мер міста Борис Карпус.

«Уночі РФ завдала повторний удар по енергообʼєкту біля Нововолинської громади. Наразі вода в місті подається від електромережі, очисні працюють на генераторах, як і деякі котельні», — сказав він.

Нагадаємо, у Нововолинську 6 лютого після атаки російського безпілотника виникли перебої з електро і водопостачання. За даними Волинської обласної військової адміністрації, РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури. Інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
1155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie