РФ вгатила по місту на Волині: зникла вода, котельні працюють від генераторів
Уночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі.
Сьогодні вночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Нововолинська.
Про це повідомив мер міста Борис Карпус.
«Уночі РФ завдала повторний удар по енергообʼєкту біля Нововолинської громади. Наразі вода в місті подається від електромережі, очисні працюють на генераторах, як і деякі котельні», — сказав він.
Нагадаємо, у Нововолинську 6 лютого після атаки російського безпілотника виникли перебої з електро і водопостачання. За даними Волинської обласної військової адміністрації, РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури. Інформації про постраждалих чи загиблих немає.