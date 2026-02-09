РФ вгатила по місту на Волині: зникла вода, котельні працюють від генераторів

© Getty Images

Реклама

Сьогодні вночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Нововолинська.

Про це повідомив мер міста Борис Карпус.

«Уночі РФ завдала повторний удар по енергообʼєкту біля Нововолинської громади. Наразі вода в місті подається від електромережі, очисні працюють на генераторах, як і деякі котельні», — сказав він.

Реклама

Нагадаємо, у Нововолинську 6 лютого після атаки російського безпілотника виникли перебої з електро і водопостачання. За даними Волинської обласної військової адміністрації, РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури. Інформації про постраждалих чи загиблих немає.