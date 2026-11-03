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РФ вгатила по області на заході України: "приліт" по енергетиці – перші деталі
Під прицілом окупантів опинився об’єкт енергетичної інфраструктури Рівненщини.
Під час нічної масованої атаки у ніч проти 3 листопада російська армія завдала удару по Рівненській області. Внаслідок цього було пошкоджено підстанцію «Укренерго».
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
«Внаслідок нічної атаки на Рівненщину ушкоджень зазнала одна з підстанцій „Укренерго“, — йдеться в короткій заяві.
Атака на енергетику України 3 листопада — наслідки в областях
Вранці 3 листопада росіяни масованого удару по Дніпру, використавши ракети та безпілотники. У місті пошкоджено ТЕЦ, житлові будинки, інфраструктуру, адміністративні будівлі, лікарню та відділ поліції. Наразі відомо про 15 постраждалих. Надзвичайники врятували з-під завалів дев’ятьох людей.