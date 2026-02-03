РФ вгатила по Одещині: без світла десятки тисяч людей, деталі про пошкодження

Відключення світла / © ТСН.ua

Російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Одеську область у ніч проти 3 лютого, цілячись в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Через ворожі удари без електропостачання залишилися понад 50 тис. мешканців регіону.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На Одещині влучання зафіксовані по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури на півдні регіону.

Унаслідок атаки тимчасово знеструмлено понад 50 тис. жителів. Аварійні бригади енергетиків уже розпочали роботи з відновлення електропостачання.

Також зазнали пошкоджень три житлові будинки, складські та адміністративні споруди і легкові автомобілі.

Минулосябез загиблих і поранених.

Об’єкти критичної інфраструктури функціонують завдяки резервним генераторам.

Нічна масована атака по Україні 3 лютого

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Росія здійснила масштабний наліт ракетами і дронами на Україну. Вибухи було чутно у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці та Сумах. Під ударом опинилися десятки населених пунктів, зокрема Кривий Ріг, Конотоп, Слов’янськ та Бровари.

Під ворожими ударами опинилися енергетична та цивільна інфраструктура, були пошкоджені будинки та авто. Є поранені. Зокрема, загарбники вкотре атакували теплоелектростанції ДТЕК.