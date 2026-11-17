Відключення світла / © ТСН.ua

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Російська армія вранці 17 листопада атакувала Рівненську область. Внаслідок удару без електроенергії залишилися понад 300 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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Через ранкову атаку на Рівненщину без електропостачання залишилися понад 300 населених пунктів. Об’єкти критичної інфраструктури наразі забезпечують електроенергією з альтернативних джерел.

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За попередньою інформацією, даних про постраждалих внаслідок удару не надходило.

«Тривога триває. Тому подбайте про безпеку себе та своїх близьких», — закликав очільник ОВА.

Атака на захід України 17 листопада — що відомо

Нагадаємо, від ранку 17 листопада російська армія масовано атакує захід України ударними безпілотниками — у небі фіксували понад 70 БпЛА. Дрони долетіли до Закарпаття, Івано-Франківщини, Волині, Рівненщини, Хмельниччини та Тернопільщини. Потужні вибухи пролунали у Тернополі, Мукачеві, Вінниці та Ківерцях на Волині. У Рівному після двох хвиль вибухів у місті зникло електропостачання.

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