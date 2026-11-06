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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ вгатила по спортивному комплексу — що відомо про "приліт" та постраждалу

Російські війська завдали ударів безпілотниками по місту Кам’янське на Дніпропетровщині.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Олександр Ганжа

Сьогодні, 6 листопада, росіяни завдали удару по Кам’янському. Є постраждала.

Про це повідомив очільник ОВА Дніпропетровщини Олександр Ганжа.

«Пошкоджений спортивний комплекс. Там зайнялася пожежа. Постраждала 60-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес», — коротко зазначив він.

Зазначимо, від вечора 5 листопада до ранку наступного дня російські війська атакували Україну 227 безпілотниками. ППО знешкодила 196 з них, зокрема 70 реактивних «Шахедів». Проте в 14 місцях фіксують влучання, у восьми — падіння уламків. Зокрема, під ударом вночі була Кіровоградщина. Там постраждали троє людей, зруйновано приватний будинок.

Нагадаємо, російські війська атакували Вінницю. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, а вибухова хвиля вибила вікна у приватних і багатоквартирних будинках.

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