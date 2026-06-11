РФ вгатила по Україні “Іскандерами” та продовжує масовану атаку дронами: де і куди летить

РФ тероризує українців / © Associated Press

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У ніч проти 11 червня російські війська здійснюють комбіновану повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет, керованих авіабомб та ударних безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував двома балістичними ракетами „Іскандер-М“ із Бєлгородської області, а також 221 ударним БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“, „Італмас“ та дронами-імітаторами типу „Пародія“, — йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.



Атака триває, в повітряному просторі — ворожі БпЛА.

Куди летять дрони:

Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину, курсом на Чорноморськ

БпЛА на Харківщині повз н.п.Коломак в напрямку Полтавщини

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували балістичними ракетами Україну. Зокрема, в Полтаві пролунали потужні вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.

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