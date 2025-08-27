- Дата публікації
РФ вгатила по Україні "Шахедами": де сталися влучання
Окупанти вночі випустили майже 100 «Шахедів». ППО працювала у низці областей.
У ніч проти 27 серпня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили майже 100 ударних безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 95-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу „Shahed“ і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни», — додали у відомстві.
Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.
Нагадаємо, російські війська масовано атакували Сумську громаду безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів, пошкоджено об’єкти інфраструктури.
Під ударом перебувала і Полтавщина.