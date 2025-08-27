ТСН у соціальних мережах

865
1 хв

РФ вгатила по Україні "Шахедами": де сталися влучання

Окупанти вночі випустили майже 100 «Шахедів». ППО працювала у низці областей.

Анастасія Павленко
Росіяни тероризують українців

Росіяни тероризують українців / © Getty Images

У ніч проти 27 серпня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили майже 100 ударних безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 95-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу „Shahed“ і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни», — додали у відомстві.

Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.

Нагадаємо, російські війська масовано атакували Сумську громаду безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів, пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Під ударом перебувала і Полтавщина.

865
