РФ вгатила по залізниці у двох областях: перші деталі

Росіяни регулярно атакувають залізницю / © Укрзалізниця

Уночі росіяни завдали ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

«У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо — пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми — Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком», — йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової — поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

Раніше повідомлялося, що у Сумах гриміли вибухи, зафіксовані влучання у дев’ятиповерховий та двоповерховий житлові будинки у різних районах міста.