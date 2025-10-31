- Дата публікації
РФ вгатила по залізниці у двох областях: перші деталі
Через ворожу атаку затримуються деякі поїзди.
Уночі росіяни завдали ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
«У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо — пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми — Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком», — йдеться у повідомленні.
Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової — поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.
Раніше повідомлялося, що у Сумах гриміли вибухи, зафіксовані влучання у дев’ятиповерховий та двоповерховий житлові будинки у різних районах міста.