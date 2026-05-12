Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

Вранці Росія атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області.

Про це повідомив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України.

«Моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. Але уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає. Внаслідок влучань БпЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад. Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюється», — зазначив він.

Залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни.

Атака по Україні 12 травня — останні новини

Нагадаємо, російські війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під атакою опинилися Дніпро, Нікопольський, Синельниківський, Самарівський та Павлоградський райони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо — дістали поранення.

Дитячий садок та житлові будинки пошкоджені у Фастівському районі внаслідок нічної атаки російськими БпЛА. На місцях працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.

У Києві теж було неспокійно. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку.

Під ударом опинилася Житомирська область, де внаслідок повітряної атаки були пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобілі цивільних.



