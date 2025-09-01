РФ вгатила по Запорізькій області: загинуло подружжя

Ворог щодня атакує мирних українців / © Getty Images

Росіяни у ніч проти 1 вересня обстріляли Пологівський район Запорізької області. Найбільше постраждало село Омельник, де від авіаудару загинуло подружжя.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

За його даними, протягом останньої доби окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах області. Серед іншого, авіація бомбила Гуляйполе, Полтавку, Малинівку, Білогір’я та Успенівку. Також понад чотири сотні дронів різних типів, здебільшого FPV, атакували Комишуваху, Кам’янське, Приморське, Щербаки та низку інших сіл.

Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня російська армія атакувала Україну 86 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Цього разу росіяни запускали дрони з території тимчасово окупованого українського Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Українська ППО знешкодила 76 ворожих «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Решта 10 ударних БпЛА влучили у 6 місцях.