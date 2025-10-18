ТСН у соціальних мережах

РФ вгатила по Запоріжжю: що відомо про нічні удари

Уночі ворог завдав удару по Запоріжжю. Минулося без жертв та постраждалих, але є руйнування.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки ворожого удару

Наслідки ворожого удару / © Getty Images

У ніч проти 18 жовтня росіяни вчергове атакували Запоріжжя ударними дронами.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Три удари завдали росіяни вночі по Запоріжжю. Сталося кілька пожеж. Згоріла автівка. Понівечений один з навчальних закладів, пошкоджене дорожнє полотно», — уточнив він.

Раніше Федоров повідомляв, що виникла пожежа в одній з адміністративних будівель. Наразі на місці працюють екстрені служби, рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.

