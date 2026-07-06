ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
1 хв

РФ вгатила по заправці у Запоріжжі: загинув чоловік та 18-річна дівчина

Серед постраждалих є восьмирічний хлопчик, а жертвами ворожої атаки стали 18-річна дівчина та 41-річний чоловік.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
У Запоріжжі ворожий дрон поцілив у цивільну заправку, забравши життя двох людей та поранивши ще дев'ятьох містян.

У Запоріжжі ворожий дрон поцілив у цивільну заправку, забравши життя двох людей та поранивши ще дев’ятьох містян. / © ДСНС

У Запоріжжі російський безпілотник ударив по території АЗС, внаслідок чого дві людини загинули, ще дев’ять — поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, пошкоджені автівки, які знаходилися на АЗ. Поранення отримали дев’ять цивільних, у тому числі, восьмирічний хлопчик.

На жаль, двоє людей — 18-річна дівчина та 41-річний чоловік — загинули.

Нагадаємо, 5 липня влада попередила, що найближчим часом РФ битиме по АЗС на Сумщині та в кількох інших областях.

Раніше у французькому виданні Le Monde повідомили, що Москва розгорнула масштабне полювання на українську паливну логістику — за останні два місяці понад 150 АЗС стали мішенями для ворожих безпілотників.

Командир 422-го полку безпілотних систем Микола Колесник розповів, що ще півтора місяці тому він заборонив солдатам свого полку будь-які зустрічі на автозаправних станціях поблизу лінії фронту.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie