РФ вгатила по заправці у Запоріжжі: загинув чоловік та 18-річна дівчина

У Запоріжжі ворожий дрон поцілив у цивільну заправку, забравши життя двох людей та поранивши ще дев’ятьох містян. / © ДСНС

Реклама

У Запоріжжі російський безпілотник ударив по території АЗС, внаслідок чого дві людини загинули, ще дев’ять — поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, пошкоджені автівки, які знаходилися на АЗ. Поранення отримали дев’ять цивільних, у тому числі, восьмирічний хлопчик.

Реклама

На жаль, двоє людей — 18-річна дівчина та 41-річний чоловік — загинули.

Нагадаємо, 5 липня влада попередила, що найближчим часом РФ битиме по АЗС на Сумщині та в кількох інших областях.

Раніше у французькому виданні Le Monde повідомили, що Москва розгорнула масштабне полювання на українську паливну логістику — за останні два місяці понад 150 АЗС стали мішенями для ворожих безпілотників.

Командир 422-го полку безпілотних систем Микола Колесник розповів, що ще півтора місяці тому він заборонив солдатам свого полку будь-які зустрічі на автозаправних станціях поблизу лінії фронту.

Реклама

Новини партнерів