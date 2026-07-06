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РФ вгатила по заправці у Запоріжжі: загинув чоловік та 18-річна дівчина
Серед постраждалих є восьмирічний хлопчик, а жертвами ворожої атаки стали 18-річна дівчина та 41-річний чоловік.
У Запоріжжі російський безпілотник ударив по території АЗС, внаслідок чого дві людини загинули, ще дев’ять — поранені.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, пошкоджені автівки, які знаходилися на АЗ. Поранення отримали дев’ять цивільних, у тому числі, восьмирічний хлопчик.
На жаль, двоє людей — 18-річна дівчина та 41-річний чоловік — загинули.
Нагадаємо, 5 липня влада попередила, що найближчим часом РФ битиме по АЗС на Сумщині та в кількох інших областях.
Раніше у французькому виданні Le Monde повідомили, що Москва розгорнула масштабне полювання на українську паливну логістику — за останні два місяці понад 150 АЗС стали мішенями для ворожих безпілотників.
Командир 422-го полку безпілотних систем Микола Колесник розповів, що ще півтора місяці тому він заборонив солдатам свого полку будь-які зустрічі на автозаправних станціях поблизу лінії фронту.