РФ вгатила по житловому будинку на Рівненщині: є загиблі та поранені

Вдень 13 травня армія РФ масовано атакувала Ріненщину.

У Рівненській області РФ вдарила по цивільній інфраструктурі. Фіксують влучання у житловий будинок — там є поранені й загиблі.

Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«За попередньою інформацією, 2 людини загинуло та 4 поранені», — поінформував він.

Наголошується, що ворог продовжує атакувати область. Саме тому влада закликає місцевих жителів перебувати в укриттях.

Як ми писали раніше, у Рівному прогриміли вибухи. ПС інформували про рух БпЛА у напрямку Рівного та Чернівців. Також відомо, що у домівках частини рівнян зникло світло.

