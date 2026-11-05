РФ тероризує українців / © Associated Press

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Сьогодні, 5 листопада, у Вінниці під час оголошеної тривоги пролунали вибухи.

Після 10:16 у Вінницькому районі оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворожими БпЛА. Згодом прогриміли вибухи, а місці удару — чорний дим.

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Нагадаємо, напередодні російські війська атакували Вінницю. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, а вибухова хвиля вибила вікна у приватних і багатоквартирних будинках.

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Зазначимо, у ніч проти 5 листопада російські війська запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-35 та 128 дронів, 65 із них — реактивні «Шахеди». ППО знешкодила 105 ворожих БпЛА.

Дата публікації 11:26, 05.11.26 Кількість переглядів 7 У Вінниці під час тривоги пролунали вибухи - відео

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