РФ вгатила просто по ринку з людьми: кількість поранених стрімко зросла, серед них - дитина

Атака на Нікополь 4 квітня / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Внаслідок удару російської терористичної армії FPV-дронами по ринку в місті Нікополі на Дніпропетровщині зросла кількість поранених.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«До 25 зросла кількість поранених через ранкові удари росіян по ринку у Нікополі», — поінформував він.

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА, 8 постраждалих госпіталізували, зокрема 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні.

«Росіяни забрали життя 5-х людей. Співчуття тим, хто втратив своїх рідних», — додав Олександр Ганжа.

Раніше посадовець повідомив, що російські війська атакували торговельні павільйони та магазин. На місці «прильоту» виникла пожежа.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня армія РФ здійснила черговий удар по Україні. Зокрема, росіяни обстріляли Нікопольщину в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки поранення отримали 5-місячний і шестирічний хлопчики, а також 41-річна жінка.