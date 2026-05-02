РФ вгатила ракетою по одній з областей: "прилетіло" просто по цивільних, багато поранених

Влада закликає мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози.

Фото ілюстроване

Фото ілюстроване / © Associated Press

Російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Сумській області. Також зафіксовано атаку безпілотника по цивільному автомобілю. Є постраждалі, серед них — дитина.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За словами очільника ОВА, удар було завдано по Кролевецькій громаді Конотопського району.

«Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі», — повідомив Олег Григоров.

Наразі відомо про щонайменше шістьох постраждалих. Трьох людей госпіталізували, двоє з них перебувають у важкому стані.

Крім того, російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді. За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждала дитина.

Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється. На місцях працюють екстрені служби.

Обстріли України — останні новини

Росіяни у ніч проти 2 травня атакували Україну ударними дронами.

Так, російські війська атакували Харків безпілотниками типу «Шахед», один із яких влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку в Шевченківському районі.

У Херсоні росіяни влаштували теракт: запустили дрон по маршрутці. Серед загиблих — комунальник та жінка, її особу наразі встановлюють.

