РФ вгатила ракетами по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ

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Сьогодні, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

«Жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога», — йдеться у повідомленні.

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Для з’ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування «Схід» також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

Нагадаємо, російські війська завдали удару по полігону в Сумській області — загинули шестеро бійців, ще понад десятеро поранені.