РФ вгатила вночі по Україні: де сталися "прильоти"
Уночі росіяни випустили по українських містах «Шахеди» та ракети. ППО працювала у низці регіонів.
У ніч проти 16 серпня Росія атакувала Україну ударними дронами та ракетами.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував балістичною ракетою „Іскандер-М“ та 85-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу «Shahed» і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.
«Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях», — додали у відомстві.
Нагадаємо, 15 серпня російська армія вдарила по Дніпру двома балістичними ракетами. Один чоловік загинув, ще один постраждав і перебуває у важкому стані