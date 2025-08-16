ТСН у соціальних мережах

РФ вгатила вночі по Україні: де сталися "прильоти"

Уночі росіяни випустили по українських містах «Шахеди» та ракети. ППО працювала у низці регіонів.

Анастасія Павленко
Уночі працювала ППО

Уночі працювала ППО / © Associated Press

У ніч проти 16 серпня Росія атакувала Україну ударними дронами та ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував балістичною ракетою „Іскандер-М“ та 85-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу «Shahed» і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

«Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях», — додали у відомстві.

Нагадаємо, 15 серпня російська армія вдарила по Дніпру двома балістичними ракетами. Один чоловік загинув, ще один постраждав і перебуває у важкому стані

