РФ вгатила вночі по Україні: що летіло і де гриміли вибухи
Окупанти знову випустили ударні безпілотники. У низці регіонів лунали вибухи.
У ніч проти 1 листопада росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.
Про деталі повідомили у Повітряних силах України
«Противник використовував „Шахеди“ „Гербера“ і безпілотниками інших типів. За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні.
Водночас зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 7 локаціях.
Нагадаємо, росіяни поцілили в газовидобувний об’єкт на Полтавщині. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.