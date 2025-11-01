ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
690
1 хв

РФ вгатила вночі по Україні: що летіло і де гриміли вибухи

Окупанти знову випустили ударні безпілотники. У низці регіонів лунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Українці пережили атаку

Українці пережили атаку / © Associated Press

У ніч проти 1 листопада росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України

«Противник використовував „Шахеди“ „Гербера“ і безпілотниками інших типів. За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні.

Водночас зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Нагадаємо, росіяни поцілили в газовидобувний об’єкт на Полтавщині. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.

