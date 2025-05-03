РФ вгатили по Україні дронами та ракетами: які регіони прийняли ворожий удар

Уночі гриміли вибухи / © Getty Images

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У ніч проти 3 травня 2025 року росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про наслідки повідомили Повітряні сили України.

«Противник атакував двома балістичним ракетами „Іскандер-М“ із Ростовської області та Криму, 183 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово», — йдеться у повідомленні.

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Станом на 09.00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

«73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося про атаку по Харкову. Більше про це читайте у новині.