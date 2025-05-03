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- Укрaїнa
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РФ вгатили по Україні дронами та ракетами: які регіони прийняли ворожий удар
Вночі, 3 травня, окупанти випустили ударні дрони та «Іскандери». Вибухи лунали у низці областей.
У ніч проти 3 травня 2025 року росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.
Про наслідки повідомили Повітряні сили України.
«Противник атакував двома балістичним ракетами „Іскандер-М“ із Ростовської області та Криму, 183 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
«73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина», — додали у відомстві.
Раніше повідомлялося про атаку по Харкову. Більше про це читайте у новині.