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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ від ранку атакує Україну: де оголошено тривогу та які регіони під загрозою (мапа)

Від ранку Україною шириться тривога через атаку російських безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Повітряна тривога.

Повітряна тривога.

Зранку середи, 28 жовтня, армія РФ продовжує атакувати Україну безпілотниками. У низці регіонів оголошено тривогу. Зокрема, нові групи дронів заходять з Брянської області.

Що відомо про російську атаку — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Нічна атака — що відомо

У вранішньому звіті Повітряних сил повідомляється, що від вечора РФ запустила балістичну ракету Іскандер-М/С-400 і 88 ударними безпілотників типу Shahed (38 — реактивних), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія».

За даними військових, балістика летіла з Таганрога, а дрони із напрямків Орла, Курська і Гвардійського у Криму.

Сили протиповітряної оборони збили 71 БпЛА, серед яких 31 — реактивні. Водночас стались влучання на восьми локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Ранкова атака — мапа

За даними ПС, реактивні БпЛА з Брянської області рухаються на північ Чернігівщини. Крім того, дрон прямує вздовж кордону з Білоруссю у напрямку Київської області, а ще один БпЛА прямує до регіону з півночі Чернігівщини.

Зауважимо, на Київщині тривогу жовтого рівня оголосили у Броварському і Вишгородському районах. Наразі загрози для Києва немає.

Також БпЛА фіксують на Полтавщині. Водночас на Сумщині існує загроза ударів КАБами — о 08:00 у Конотопському районі оголошено «червону» тривогу.

Мапа станом на 08:18 середи, 28 жовтня.

Мапа станом на 08:18 середи, 28 жовтня.

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