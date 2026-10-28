РФ від ранку атакує Україну: де оголошено тривогу та які регіони під загрозою (мапа)

Повітряна тривога.

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Зранку середи, 28 жовтня, армія РФ продовжує атакувати Україну безпілотниками. У низці регіонів оголошено тривогу. Зокрема, нові групи дронів заходять з Брянської області.

Що відомо про російську атаку — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Нічна атака — що відомо

У вранішньому звіті Повітряних сил повідомляється, що від вечора РФ запустила балістичну ракету Іскандер-М/С-400 і 88 ударними безпілотників типу Shahed (38 — реактивних), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія».

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За даними військових, балістика летіла з Таганрога, а дрони із напрямків Орла, Курська і Гвардійського у Криму.

Сили протиповітряної оборони збили 71 БпЛА, серед яких 31 — реактивні. Водночас стались влучання на восьми локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Ранкова атака — мапа

За даними ПС, реактивні БпЛА з Брянської області рухаються на північ Чернігівщини. Крім того, дрон прямує вздовж кордону з Білоруссю у напрямку Київської області, а ще один БпЛА прямує до регіону з півночі Чернігівщини.

Зауважимо, на Київщині тривогу жовтого рівня оголосили у Броварському і Вишгородському районах. Наразі загрози для Києва немає.

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Також БпЛА фіксують на Полтавщині. Водночас на Сумщині існує загроза ударів КАБами — о 08:00 у Конотопському районі оголошено «червону» тривогу.

Мапа станом на 08:18 середи, 28 жовтня.

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