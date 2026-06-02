РФ від самого ранку атакує захід України: у небі рої дронів — куди летять
Від ранку РФ атакує захід України ударними безпілотниками.
Зранку 2 червня росіяни запустили дрони по Україні. Відомо про напрямки руху.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряні сили інформують про рух ворожих дронів:
БпЛА на півночі Житомирщини — повз Овруч, курсом на захід;
БпЛА на півночі Київщини — курсом на захід;
БпЛА на півночі Чернігівщини — курсом на Ріпки/Чернігів;
Харківщина: БпЛА повз Старий Салтів — в напрямку Харкова.
Згодом уточнили, що група безпілотників на півночі Чернігівщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю. Курс — на Київщину.
Як ми писали раніше, в Україні зросла кількість жертв і потерпілих через комбінований удар РФ. Нові дані оприлюднило МВС. Так, російські війська забрали життя щонайменше 13 людей. Понад 100 — дістали попранення. Серед загиблих, зокрема, рятувальник ДСНС, майор Антон Ярмоленко. Уточнюється, що найбільше руйнувань цивільної інфраструктури фіксують у Києві, Дніпрі та Харкові. Також є пошкодження у різних регіонах: на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі.