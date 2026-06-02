ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1427
Час на прочитання
1 хв

РФ від самого ранку атакує захід України: у небі рої дронів — куди летять

Від ранку РФ атакує захід України ударними безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
"Шахеди", ППО

"Шахеди", ППО / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 2 червня росіяни запустили дрони по Україні. Відомо про напрямки руху.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Повітряні сили інформують про рух ворожих дронів:

  • БпЛА на півночі Житомирщини — повз Овруч, курсом на захід;

  • БпЛА на півночі Київщини — курсом на захід;

  • БпЛА на півночі Чернігівщини — курсом на Ріпки/Чернігів;

  • Харківщина: БпЛА повз Старий Салтів — в напрямку Харкова.

Згодом уточнили, що група безпілотників на півночі Чернігівщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю. Курс — на Київщину.

Як ми писали раніше, в Україні зросла кількість жертв і потерпілих через комбінований удар РФ. Нові дані оприлюднило МВС. Так, російські війська забрали життя щонайменше 13 людей. Понад 100 — дістали попранення. Серед загиблих, зокрема, рятувальник ДСНС, майор Антон Ярмоленко. Уточнюється, що найбільше руйнувань цивільної інфраструктури фіксують у Києві, Дніпрі та Харкові. Також є пошкодження у різних регіонах: на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1427
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie