РФ від самого ранку атакує захід України: у небі рої дронів — куди летять

"Шахеди", ППО / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 2 червня росіяни запустили дрони по Україні. Відомо про напрямки руху.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Повітряні сили інформують про рух ворожих дронів:

БпЛА на півночі Житомирщини — повз Овруч, курсом на захід;

БпЛА на півночі Київщини — курсом на захід;

БпЛА на півночі Чернігівщини — курсом на Ріпки/Чернігів;

Харківщина: БпЛА повз Старий Салтів — в напрямку Харкова.

Згодом уточнили, що група безпілотників на півночі Чернігівщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю. Курс — на Київщину.

Як ми писали раніше, в Україні зросла кількість жертв і потерпілих через комбінований удар РФ. Нові дані оприлюднило МВС. Так, російські війська забрали життя щонайменше 13 людей. Понад 100 — дістали попранення. Серед загиблих, зокрема, рятувальник ДСНС, майор Антон Ярмоленко. Уточнюється, що найбільше руйнувань цивільної інфраструктури фіксують у Києві, Дніпрі та Харкові. Також є пошкодження у різних регіонах: на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі.

