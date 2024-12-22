РФ видалила один з найзакритіших реєстрів України: чи є загроза для даних

Абсолютна більшість інформації, про яку росіяни заявляють, що вкрали, і так була у відкритому доступі.

Росіяни видалили реєстри, але це не критично — дані збережені в резервних копіях і скоро будуть відновлені.

Про це розповів колишній міністр юстиції Денис Малюська, пише "Українська правда".

"Абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так знаходилася у вільному доступі», - розповів він.

За його словами, єдиним винятком став Державний реєстр актів цивільного стану – один із найзакритіших реєстрів, що містить інформацію, яка на перший погляд не здається таємною, як-от дані про народження чи шлюби. Проте там також зберігається жорстко захищена законом таємниця усиновлення. Цей реєстр, як і багато інших ресурсів, уже не вперше став об’єктом атак росіян із початку повномасштабного вторгнення.

Резервних копій у Мін’юсту достатньо, запевнив Малюська, тому відновлення інформації гарантоване.

Нагадаємо, хакери Головного управління розвідки України успішно атакували два банки країни-агресорки — АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

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