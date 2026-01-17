РФ віддає Маріуполь "Ахмату" в обмін на лояльність Кадирова - "АТЕШ"

Зруйнований росіянами Маріуполь / © Getty Images

Кремль планує передати тимчасово окупований Маріуполь та прилеглий регіон під повний контроль чеченських угруповань «Ахмат» в обмін на збереження лояльності глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

За даними підпілля, до Маріуполя вже завозять додаткові підрозділи «Ахмату». Їхнім ключовим завданням є остаточна монополізація контролю над місцевими ресурсами та посилення впливу Грозного на окупованій території.

Основний інтерес чеченських формувань зосереджений на промисловому потенціалі зруйнованого міста.

«За дозволом Кремля місто фактично віддається на розграбування в обмін на лояльність, інтереси місцевих жителів або рядових російських колабораціоністів до уваги не беруться», — пишуть партизани.

Місто розглядається виключно як ресурсна база.

Мешканці Маріуполя дедалі частіше помічають на вулицях велику кількість військових кавказької зовнішності з шевронами «Ахмату». Вони пересуваються на дорогих позашляховиках без номерних знаків або з підробленими номерами.

За даними підпілля, така демонстративна поведінка свідчить про відчуття повної безкарності та статусу нових «господарів» регіону.

Нагадаємо, у Маріуполі партизани підірвали автомобіль «кадирівців».