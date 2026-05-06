"РФ відкидає мир": Україна заявила про зрив перемир’я та масовані нічні удари

Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

Росія зірвала режим припинення вогню, який Україна ініціювала опівночі з 5 на 6 травня. Протягом ночі ворог здійснив масовані атаки — було застосовано 108 безпілотників і три ракети, зокрема під ударами опинилися Харків і Запоріжжя.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У Києві наголошують, що Москва вкотре проігнорувала заклик до припинення бойових дій, який підтримали міжнародні партнери. Це, за оцінкою української сторони, демонструє небажання Кремля рухатися до миру.

«Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя», — наголосив Сибіга.

Україна наполягає на посиленні міжнародного тиску — нових санкціях, ізоляції Росії та розширенні підтримки, а також притягненні винних до відповідальності.

Удари РФ по Україні — останні новини

Вранці 6 травня російські дрони атакували Харків — під ударом опинилися два райони міста. Зафіксовано влучання в приватний житловий будинок, який загорівся, також пошкоджено щонайменше сім осель. Унаслідок атаки є постраждалі, зокрема жінка з гострою реакцією на стрес. Крім того, безпілотники атакували і Шевченківський район, де також зафіксовані наслідки ударів.

Після масованих атак РФ одразу в двох містах — Дніпрі та Запоріжжі — зафіксовано значні руйнування, є загиблі та поранені. Кількість жертв, на жаль, продовжує зростати. Удари припали по цивільній інфраструктурі, зокрема житлових районах. Рятувальні служби працюють на місцях, розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під завалами. Влада уточнює дані щодо постраждалих, наголошуючи, що число загиблих і поранених ще може зрости.

