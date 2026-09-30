РФ відновила масовані удари по енергетиці: які регіони без світла і що чекає нас далі

«Перша атака такого масштабу від весни»: РФ знову вдарила по енергетиці — коли чекати на блекаути / © ТСН

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До України ще не завітала осіння холоднеча, але Росія сьогодні, 30 вересня, відновила свою злочинну тактику і знову перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про сьогоднішні удари ворога по енергетиці, які регіони залишилися без світла, і яку підступну злочинну тактику РФ планує на осінь-зиму.

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РФ повернулась до масштабних атак: тривожне попередження прем’єра

Прем’єр-міністр Сергій Корецький попередив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.

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«Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами та дронами атаковано енергетичні обʼєкти в Києві, області та в інших регіонах», — зазначив очільник уряду.

Він додав, що від літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру, проте настільки масована й комбінована атака відбулася вперше від кінця минулого опалювального сезону.

«Ворог свідомо б’є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо,

– додали в «Центренерго».

Куди били окупанти

Прем’єр також повідомив, що загалом від вечора 29 вересня під ударом перебували 11 регіонів країни, і окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці. Є поранені та постраждалі.

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Через російські обстріли енергетичної інфраструктури вранці 30 вересня нові відключення світла зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці.

Зокрема, 30 вересня, російська армія завдала удару по генерувальному обладнанню Трипільської ТЕС у Київській області.

У Києві — екстренні відключення

Сьогодні ввечері, 30 вересня, у Києві запровадили екстрені відключення світла.

У ДТЕК наголошують, що за таких умов прогнозувати точний час відновлення або відключення світла неможливо. Представники ДТЕК продовжують моніторити ситуацію в енергосистемі та обіцяють своєчасно надавати актуальну інформацію.

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Через екстрені відключення у двох районах столиці став наземний електротранспорт.

Крім того, у Києві можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах у разі відсутності електроенергії, попередив тимчасовий очільник КМВА Андрій Ткачов.

Які регіони теж без світла

Найперше з’явилося повідомлення, що у Сумській області зафіксували аварійне знеструмлення внаслідок ударів російської армії.

Потім стало відомо, що, крім Києва, аварійні обмеження діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

«Внаслідок численних атак ворога на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії», — зазначили в Міненерго.

Зокрема, на Київщині 30 вересня за командою Укренерго застосували графіки відключень електроенергії.

Тривожні прогнози

Тим часом, радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов попередив про ще одну небезпек.

За його словами, РФ вперше використала на реактивному безпілотнику боєприпас нового типу, розроблений спеціально для знищення металевих конструкцій, високовольтних опор та мостів. «Флеш» припустив, що що в планах противника «атакувати важливі високовольтні лінії електропередач».

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