РФ відведенням військ з Херсона намагається затримати ЗСУ, а не повністю зупинити український контрнаступ - ISW

Міноборони Росії віддало наказ ЗС РФ із правого берега Дніпра почати відхід на лівий берег вчора, 9 листопада. Таким чином РФ не збирається зупинити український контрнаступ, а просто його затримати.

Таку думку в щоденному звіті висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, командувач ЗС РФ в Україні генерал Сергій Суровікін рекомендував Міноборони відведення військ, і Шойгу погодився. своїм рішенням, поставивши Суровікіну завдання забезпечити "безпечне перекидання особового складу, озброєння і техніки" на лівий берег.

" Заяви Шойгу та Суровікіна знаменують собою початок стабільного, з боями відходу російських військ через Дніпро на підготовлені позиції на лівому березі для збереження бойової потужності російських підрозділів, включаючи елементи 76-ї та 106-ї десантно-штурмових дивізій та 22-ї десантно-штурмових дивізій. армійський корпус", - зазначають у звіті аналітики.

Зокрема, Суровікін заявив, що вивільнені сили ЗС РФ перекинуть на інші напрямки на території України.

"Усьому російському контингенту знадобиться деякий час, щоб відійти через річку Дніпро, і досі незрозуміло, чи зможуть російські сили провести відхід у відносно хорошому порядку під тиском України. Битва за Херсон ще не закінчилася, але російські війська вступили в нову фазу — пріоритетом є відведення своїх сил через річку в належному порядку та затримка українських сил, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ", - йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо, що вчора РФ ухвалила рішення про відведення військ з Херсона на лівий берег. У Міноборони України звикли не давати "фальстарти перемог", тому заявили, що росіянам вірити не можна, тож треба бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що просто так з Херсону ніхто не йде, тому ЗСУ рухаються дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, вважає, що відхід окупантів з Херсона це підготовка РФ до поразки у війні проти України.

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