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РФ використовує артилерію та авіацію для нанесення прямих ударів по містах України - ОП

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Росія цинічно нищить українські міста.

Росія наносить артилерійські удари по містах України, через це цієї ночі постійно лунала сирена. 

Про це 26 лютого під час брифінгу повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Російська армія використовує артилерію, зокрема і реактивну, та авіацію для нанесення прямих ударів по містах України", - сказав Подоляк. 

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