РФ використовує вдесятеро більше "Шахедів", ніж торік – Зеленський провів Ставку

На засіданні йшлося зокрема про посилення ППО в регіонах, які найбільше потерпають від російського повітряного терору.

Сьогодні, 4 листопада, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про її результати глава держави повідомив у Telegram.

На засіданні заслухали доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору. Йшлося про "посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробку нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп".

За словами Зеленського, зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "Шахедів", ніж минулої осені.

Також заслухали доповіді про власне виробництво снарядів, зброї, техніки, засобів РЕБ, дронів.

"Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", – сказав Зелеський.

На завершення була заслухана доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо застосування таких далекобійних дронів і планування операцій.

Раніше Зеленський провів нараду з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони Рустемом Умєровим.

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