​РФ випустила по Україні ракети, якими раніше не била: фрагменти виявили на Львівщині і Хмельниччині

РФ випустила по Україні старі радянські ракети, які до цього не застосовувала. Фрагменти цих ракет Х-55 виявили на Львівщині та Хмельниччині.

Під час масованих обстрілів 31 жовтня росіяни вперше застосували ракети, які до цього часу не випускали по Україні. Йдеться про стратегічні крилаті ракети Х-55, фрагменти яких виявили у двох областях України. Ця зброя спрямована на скриття протиповітряної оборони України та її виснаження.

Про це сьогодні, 1 грудня, повідомив представник Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України полковник Микола Данилюк на брифінгу в Military Media Center.

"В районі сіл Субіч та Княжпіль у Хмельницькій області та села Заставне Львівської області були виявлені фрагменти крилатих ракет, які до цього часу, а саме до 31 жовтня, противником не застосовувалися. Особливістю цих ракет було те, що вони були споряджені не вибухонебезпечною бойовою частиною", - сказав він.

Встановлено, що знайдені фрагменти належать стратегічній крилатій ракеті Х-55.

"Крилата ракета Х-55 – це радянська ракета, яка призначена для завдання ударів по стратегічних цілях, координати яких завчасно відомі. Вона здійснює політ на гранично малій висоті, на дозвуковій швидкості з спроможністю огинання рельєфу місцевості", - розповів Данилюк.

Він зазначив, що зміна в тактиці застосування засобів повітряного нападу, а саме використання таких ракет зумовлена декількома факторами.

"По-перше - можна стверджувати, що свідомий запуск цих ракет спрямований на проведення демонстраційних дій, відволікання на себе уваги української ППО, виснаження її. В той час, як сучасні російські ракети Х-101 та 3М-14 комплекс "Калібр" спрямовуються на об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали, що підвищує їх ефективність застосування. Іншими словами - запуск цих ракет спрямований на скриття нашої ППО та її виснаження", - розповів Данилюк.

Він зауважив, що споряджена ракета конкретним зразком, становить значну загрозу завдання невибіркового ураження через кінетичну енергію ракети та залишками палива. Про це свідчить останній завданий удар, коли ракета Х-55 влучила у житловий будинок.

Також застосування цих ракет свідчить і про виснаження запасів сучасних крилатих ракет у ворога.

Представник Генштабу звернув увагу, що всі без вийнятку виявлені ракети Х-55 були з навмисно стертими серійними номерами. Це свідчити про те, що це можуть бути саме ті ракети, які Україна передала Росії в 1990-х. Що ж до можливості тих ракет нести ядерний заряд, то саме та ракета не контактувала з ядерними елементами.

Нагадаємо, у понеділок зранку, 31 жовтня, вся Україна "почервоніла". Окупанти вдарили по об’єктах інфраструктури в різних регіонах України. Вибухи пролунали у Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а також у Харкові.

Під час масштабної повітряної атаки над Львівською областю збили три російські ракети.

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