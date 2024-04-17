РФ випустила три ракети, "приліт" - майже у центрі міста: перші деталі атаки на Чернігів

Окупанти вдарили по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури.

У середу, 17 квітня, російська армія завдала трьох ракетних ударів по Чернігову - "прильоти" сталися майже в самісінькому центрі міста.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі цивільні. Є багато поранених", - заявив він.

За його словами, на місці "прильотів" працюють рятувальники та медики. Вже створено штаб задля надання допомоги потерпілим, наголосив Чаус.

Своєю чергою, в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що окупанти вдарили по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

"На жаль, є загиблі і постраждалі. Зараз там перебувають всі відповідальні служби. Лікарні працюють в посиленому режимі і вже приймають перших потерпілих", - наголосив він.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Чернігові сталися вибухи. Область "почервоніла" області о 08:49. Сирени лунали майже 40 хв.

Згодом місцева влада повідомила, що окупанти завдали ракетного удару по Чернігову. "Приліт" стався по об’єкту соціальної інфраструктури.

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